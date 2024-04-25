Haber Tarihi: 25 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 12:56

Arka Sokaklar Mesut (Şevket Çoruh) neden ayrıldı?

'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürüldü. Çoruh'la yeniden görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Peki, Arka Sokaklar Mesut (Şevket Çoruh) neden ayrıldı?

Arka Sokaklar Mesut (Şevket Çoruh) neden ayrıldı?
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Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi için oyuncu Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Çoruh'un Now'da yayınlanan dizisi 'Korkma Ben Yanındayım' ekrana veda edecek.

 Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Güneri rolünü canlandıran Çoruh'la yeniden görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Oyuncu Şevket Çoruh, ekranların en uzun süreli dizilerinden olan Arka Sokaklar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu, konuk olduğu YouTube yayınında diziye geri dönüp dönmeyeceğini de açıkladı.

YouTube'da İnci Sözlük kanalının yayınına konuk olan Şevket Çoruh, "Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi: ''Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."

"TİYATROYLA DEVAM ETTİRMEK ÇOK ZORDU"

Çoruh, "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek. 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."



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