Koton halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Koton halka arz alınır mı, katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da bayram tatili döneminde ara verilen halka arz fırtınası kaldığı yerden devam ediyor! SPK yayımladığı son bültende, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Peki Koton Mağazacılık halka arz tarihi ne zaman? KOTON Talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar…



Koton halka arz ne zaman?

Koton Mağazacılık Tekstil (KOTON), Türkiye merkezli bir giyim markasıdır. 1988 yılında İstanbul Kuzguncuk'ta ilk mağazasını açmıştır. Şirket, kadın, erkek, çocuk, aksesuar ve bebek gibi pek çok farklı kategoride ürün üretimi gerçekleştirmektedir.

Kuruluş Yılı: 1988



Merkez Ofis: İstanbul, Türkiye



Mağaza Sayısı: Yurtiçinde 241, yurtdışında 192, toplamda 433



Satış Noktaları: Dünya genelinde 1000'den fazla toptan ve perakende satış noktası



Ürün Kategorileri: Kadın, erkek, çocuk, aksesuar, bebek



Halka Arz: 2024 yılındaki halka arz için hazırlıklar devam etmektedir.



Halka Arz Fiyatı: 30,50 TL



Halka Arz Büyüklüğü: 4,1 milyar TL



Halka Açıklık Oranı: 45%



Katılım Endeksi: Onaylanmış izahnamede belli olacak.



Dağıtım Şekli: Bireysele eşit



Ortaklar: Yılmaz Yılmaz (25%), Şükriye Gülden Yılmaz (25%), Nemo Apparel B.V. (50%)



Finansal Güç: 2023/9 Hasılat: 9,5 milyar TL, 2023/9 Brüt Kâr: 5,4 milyar TL, 2022 Hasılat: 8,4 Milyar TL, 2022 Brüt Kâr: 4,8 Milyar TL, 2021 Hasılat: 4,4 Milyar TL, 2021 Brüt Kâr: 2,2 Milyar TL



Fiyat İstikrarı Hedefleri: 1 yıl ortak satışı yapılmayacak, 1 yıl ihracatçı satışı yapılmayacak.



Halka Arz Geliri Kullanımı: 30-40% Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyonları yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları, 60-70% Şişli İşletme Sermayesi