Haber Tarihi: 25 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 09:10

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 25 Nisan Ankara'da yağmur yağacak mı?

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 25 Nisan İstanbul ve Ankara'da yağmur yağacak mı, şekillerinde merak edilenler bulunuyor. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede bugün yağmur yağar mı bilgisini edinebilmek için birbiriyle yarışıyor. Konuyla ilgili bugün yağmur var mı, yağmur bugün yağar mı şeklindeki bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Meteorolojiye göre bugün hava nasıl?

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 25 Nisan Ankara'da yağmur yağacak mı?
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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 25 Nisan Ankara'da yağmur yağacak mı?  Meteoroloji haritayı güncelledi, yarın 17 kent için sarı alarm verdi. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok yerinde etkisini gösterirken sıcaklıklarla ilgili de bir uyarı geldi. Verilen bilgilere göre hafta boyunca en yüksek sıcaklık 38 derecelere kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç ve batı bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN 17 KENTTE SARI ALARM

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Bugün akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (C);

Ankara: 30-32, İstanbul: 24-26, İzmir: 27-29, Kayseri: 31-33, Antalya: 27-29, Adana: 37-38, Bolu: 31-33, Samsun: 28-30, Trabzon: 29-31, Erzurum: 25-27, Diyarbakır: 30-32, Şanlıurfa: 35-37, Malatya: 31-33, Kahramanmaraş: 33-35, Hatay: 34-36, Osmaniye: 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


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