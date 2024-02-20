Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 11:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 11:19

Passolig kart kalktı mı, kalkıyor mu? Passolig iptal etme işlemi

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu. Peki, Passolig kalktı mı, kalkıyor mu, kaldırıldı mı? Passolig kart iptal etme işlemi nasıl yapılır?

Passolig kart kalktı mı, kalkıyor mu? Passolig iptal etme işlemi
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Passolig sahipleri, Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamanın ardından yeni hayata geçirilmeye hazırlanan uygulamayla beraber Passolig'in devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Passolig ile beraber kart sahipleri, elektronik kart uygulamasıyla stadyumlara giriş yapabiliyor. Kulüpler Birliği, Elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme yapacak. Peki Passolig kalkıyor mu? İşte, Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamanın detayları… 

PASSOLİG KART KALKTI MI, KALKIYOR MU?

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin önümüzdeki dönemde elektronik bilet satışı için farklı organizasyonlarla görüşebileceği vurgulandı.

Bu uygulama 2023-2024 sezonunda hayata geçirilmeyecek. Passolig kart sahipleri sezon sonuna kadar bakiyelerini kullanmaya devam edebilecek.

Kulüpler anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki sezonlarda Passolig veya diğer organizasyonlar üzerinden satış yapabilecek.

"GÖRÜŞME KARARI ALINMIŞTIR"

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."
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