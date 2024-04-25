Bayındır 25. Çiçek Festivali ne zaman? 2024

Bayındır Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl 25'ncisi gerçekleştirilecek. Bayındır şehir merkezinde yapılacak olan festival bu sene 25-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Çiçekçiliğin başkenti olan Bayındır, sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Bayındırlı çiçek üreticileri festival de ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Geride kalan 25 yılda Bayındır, Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri haline gelirken Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali de ülkenin dünyaya açılan pencerelerinden biri oldu. Üreticilerimiz yüzlerce çeşit çiçekle oluşturdukları sergilerinde hem ülkemizin değişik yerlerinden gelen ziyaretçileri mest ediyor hem de ürünlerini pazarlama imkânı buluyor.

25'nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, 25 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Bayındır Şehir Stadyumu'na yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Alanı ziyarete gelenler, hazırlanan fotoğraf çekim alanında 25'nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini ölümsüzleştirebilecekler.

25'nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, 25 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Bayındır Şehir Stadyumu'na yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Alanı ziyarete gelenler, hazırlanan fotoğraf çekim alanında 25'nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini ölümsüzleştirebilecekler.