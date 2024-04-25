Kripto ve Altcoinler Neden Düşüyor, Düştü? 2024

Kripto para piyasası son haftalarda düşüş trendinde. Bitcoin ve altcoinlerin fiyatları önemli ölçüde düştü. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Peki, kripto paralar ve altcoinler neden düşüyor?





Cuma günü piyasalarda yaşanan çalkantıdan Bitcoin de payına düşeni aldı. Kripto para, halving'e 7 gün kala 68 bin doların da altına geriledi.

Bitcoin'deki geri çekilmenin piyasalarda geniş ölçekte yaşanan satış dalgasının bir parçası olduğu düşünülüyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimin büyümesiyle birlikte artan jeopolitik riskler; Amerikan tahvili ve doların yukarı yönlü hareketlerini desteklerken hisse senetlerinde düşüşe yol açtı. S&P 500 endeksi, yüzde 1.6 oranında kayıp yaşarken dolar endeksi kasım ayından bu yana ilk defa 106'nın üzerine çıktı. Hem S&P 500 hem de Dow endeksleri, yılın en büyük düşüşlerini kaydetti. Bugün 2 bin 431 dolar ile rekor kıran ons altın da 2 bin 354 dolara indi.

İran'ın İsrail'e yönelik birkaç gün içinde saldırı hazırlığı yaptığı haberleri, piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Al Arabiya, İran medyasının önümüzdeki 48 saat içinde İsrail'deki hükümet hedeflerine yönelik saldırı yapılacağını konuştuğunu bildirdi. Rusya, kıtalararası balistik füze test atışının başarıyla yapıldığını duyururken İsrail medyası ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla füze fırlatıldığı haberini geçti. ABD medyasından Axios da İran'ın Arap ülkeleri aracılığıyla ABD'ye bir mesaj gönderdiğini yazdı. Habere göre İran, bu mesajda ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan uzak durmasını istedi, aksi takdirde bölgedeki ABD güçlerinin saldırıyla karşılaşacağı uyarısını yaptı.

Bitcoin'in 67 bin 444 dolara kadar düşmesi, CME'de 67 bin 755 dolarda oluşan fiyat boşluğunun doldurulmasını sağladı. Fiyat boşluğu, CME'deki Bitcoin sözleşmelerinde cuma günkü kapanış ile pazartesi günkü açılış arasındaki fiyat farkını ifade ediyor. Bilindiği gibi CME borsası, hafta sonları kapalı fakat Bitcoin ise 7 gün 24 saat işleme açık. Bu durum, CME kapalı olduğunda ve özellikle büyük bir fiyat hareketi geldiğinde CME'deki açılış ve kapanış fiyatı arasında büyük bir boşluk yaratıyor. Bugüne kadar günlük mumlarda oluşan 30 fiyat boşluğundan 28'i daha sonra kapandı. Bu durum, Bitcoin'in oluşan fiyat boşluklarına geri dönme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Öte yandan sert fiyat hareketleri, 400 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun zararla kapatılmasına yol açtı. Coinglass verilerine göre, son 24 saatte pozisyonu likidasyona uğrayan kullanıcı sayısı 160 binin üzerinde.

Bitcoin TSİ 20.50 itibari ile 68 bin 66 dolardan işlem görüyor.

Düşüşün arkasında bir dizi faktör var. En önemli faktörlerden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlayacağı endişesidir. Fed, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmeyi planlıyor. Bu durum, riskli varlıklara olan yatırımı azaltabilir ve kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir.

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Bitcoin fiyatı son haftalarda yaklaşık %5 düştü. Ethereum fiyatı ise yaklaşık %9 düştü. Diğer altcoinlerin fiyatları da önemli ölçüde düştü.

Uzmanlar, kripto para piyasasının önümüzdeki aylarda dalgalı bir şekilde hareket etmesini bekliyor. Bazı uzmanlar, piyasanın yakın zamanda toparlanacağını savunurken, diğer uzmanlar düşüşün devam edebileceğini düşünüyor.

Yatırımcılar, kripto para piyasasına yatırım yapmadan önce riskleri dikkatlice değerlendirmelidir. Piyasanın dalgalı olabileceğini ve fiyatların önemli ölçüde düşebileceğini unutmamak önemlidir.