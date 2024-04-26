Adana Demirspor-Galatasaray maçı canlı izle: beIN Sports

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor ise 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puan elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un önderliğindeki Galatasaray, ligdeki son 5 maçında 19 gol atmış durumda.



Adana Demirspor-Galatasaray Maçı Canlı İzle



Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışındaki iki dev, saat 20:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmak için ter dökecek.

Galatasaray'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer almayacak.

Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ancak Galatasaray'ın liderlik mücadelesi sürerken işleri zor olacak.

Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak ve 3 haneli puan barajını geçme şansı elde edecek.

Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.