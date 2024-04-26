Adana Demirspor-Galatasaray maçı canlı izle: beIN Sports

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor ise 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puan elde etti.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un önderliğindeki Galatasaray, ligdeki son 5 maçında 19 gol atmış durumda.
Adana Demirspor-Galatasaray Maçı Canlı İzle
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışındaki iki dev, saat 20:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmak için ter dökecek.Muhtemel 11'ler şu şekilde:İşte muhtemel ilk 11'ler:Adana Demirspor XI:
Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Galatasaray XI:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Galatasaray'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer almayacak.Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ancak Galatasaray'ın liderlik mücadelesi sürerken işleri zor olacak.Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak ve 3 haneli puan barajını geçme şansı elde edecek.
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