1 Mayıs üniversiteler tatil mi 2024? 1 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü üniversiteler açık mı sorusu öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Ramazan Bayramı tatili sonrası 1 Mayıs'ın üniversitelerdeki durumu gündeme geldi. İslam aleminde idrak edilen Ramazan Bayramı tatili bu sene 9 gün olarak gerçekleşti. Bir sonraki tatil planlarına başlayanlar ise 1 Mayıs'ın tatil olup olmadığına göre hareket edecekler. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için üniversiteler de tatil olacak. İşte, ayrıntılar.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı