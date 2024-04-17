Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 14:39

1 Mayıs üniversiteler tatil mi 2024? 1 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs üniversiteler tatil mi, sorusu işçi bayramı yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene hafta içine denk gelecek. Ramazan Bayramı tatili sonrası gözler 2024 resmi tatil günlerine çevrilirken 1 Mayıs üniversiteler tatil mi 2024 sorusu da gündeme geldi. Ülkemizde resmi tatillerde, kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs üniversiteler tatil mi 2024? 1 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs üniversiteler tatil mi 2024? 1 Mayıs okullar tatil mi?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü üniversiteler açık mı sorusu öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Ramazan Bayramı tatili sonrası 1 Mayıs'ın üniversitelerdeki durumu gündeme geldi. İslam aleminde idrak edilen Ramazan Bayramı tatili bu sene 9 gün olarak gerçekleşti. Bir sonraki tatil planlarına başlayanlar ise 1 Mayıs'ın tatil olup olmadığına göre hareket edecekler. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için üniversiteler de tatil olacak. İşte, ayrıntılar.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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