Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat tahliye oldu mu? 2024

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de aynı gün içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olay sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat için birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, mala zarar verme suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Banu Parlak davaya katılmak için avukatlarıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Olaya ilişkin 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi.

Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Dilan ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine, "Serbest meslek." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme hakiminin, "Nasıl bir serbest meslek?" demesi üzerine Polat, "Kozmetik şirketlerim var." yanıtını verdi.

Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi.

Dilan Polat, Engin Polat'ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna getirildi.

Duruşmaya katılan Dilan Polat'ın beyaz tişört üstüne siyah bir takım giydiği görüldü.

Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat'la gözgöze geldiği an gözyaşlarına boğuldu.

Yan yana geldikleri an çift el ele tutuştu.

Dilan Polat, Engin Polat'ın elini öptü birkaç dakika sonra ise Dilan Polat sandalyeye oturtuldu.

Dilan Polat kızı Nilda'ya dokunmak istedi, "Kızım seni çok seviyorum." dedi.

Hakim temas etmenin yasak olduğunu söyledi.

Hakim susma hakkını kullanabileceğini söyledi, Dilan Polat ise savunma yapmak istediğin ifade etti.

Banu Parlak'ın 6 yıllık arkadaşı olduğunu anlatan Polat, "Zaman zaman küsüp barıştığımız dönemler oluyordu.Kendisi güzellik merkezi açmadan önce hergün düzenli olarak görüşürdük. Merkezime gelip işlem yaptırırdı. İş yeri kurşunlanmadan 1 önce hafta önce benden işi için yardım ve destek istedi. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra kendisinin haberlerde can güvenliği olmadığını bundan bizim sorumlu olduğumuza dair paylaşımlarını gördüm. Bu zamana kadar hiçbir sorunumuz yoktu. İşyerinin kurşunlandığını da basından ve sosyal medyadan öğrendim." dedi.

Birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını iddia eden Dilan Polat, "Yargılandığımız kişileri de tanımıyorum. Hatta bu Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti, bunlarla alakalı mesajlar da mevcut." ifadelerini kullandı.

Daltonlar çetesi liderinin "Senin namusunu elinden alacağım." diyerek kendisini tehdit ettiğini anlatan Dilan Polat, şöyle devam etti:

"Bizi tehdit eden şahıslarla neden aynı dosyadayız bilmiyorum. Bizim Gürcistan ile hiçbir bağlantımız yok. Ben hamileyken bir kere gezmek için gitmiştim. Bir kere de Rize şubemizin açılışında çalışanlarımız avukatlarımızla hep birlikte gezmek için gitmiştik.

Dosyada tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ı tanımıyorum hayatımda hiç görmedim. Sadece şunu biliyorum. Eşimden kayınpederimden alacağı olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini biliyorum. Ben sosyal medyada fazla ön planda olan biriyim.

Maddi durumumuzun iyi olması dolayısıyla bizden haraç kesmek istediğini düşünüyorum. Hatta Pendik şubemize giderek bu şube benim tabelaları indirin demişliği bile vardır. Çalışanlarımı da tehdit etmiştir. Benim Banu Parlak ile bir husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlayamıyorum.

Dosyada aile üyelerim hariç hiçkimseyi tanımıyorum. O dönemde bana sosyal medya üzerinden iftiralar atılmaktaydı. Bana herkes bir saldırı halindeydi. Kafam çok karışıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.İddianamede bahsedilen videonun direk bir muhattabı yoktu. Genel olarak paylaşmıştım."

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti. Sana bu prim fazla bile. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra." şeklinde yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda Daltonlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi.

Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, mala zarar verme suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi.

Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat olayı son dakika haberleri sıcak gelişmeler ile takip ediliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası bugün görülüyor. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? İşte detaylar...