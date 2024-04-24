Haber Tarihi: 24 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 11:36

Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Ulusal staj programı başvuru sonuçları, bünyesinde pek çok kamu kurumunu bulunduran bu programa başvuran pek çok öğrencinin yakından araştırdığı konu oluyor. Peki, 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
Abone Ol
Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanabileceği Ulusal Staj Programı 2024 yılı başvuruları, 28 Aralık 2023 –10 Mart 2024 tarihleri arasında "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan duyuruya göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi.

Kısa süre içinde sonuçların ilan edilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İtalya Senatosu Başkanı: 'Hile yapmayan tek takım Inter' Inter İtalya Senatosu Başkanı: "Hile yapmayan tek takım Inter"
Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Gündem Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
Abdullah Avcı: 'Kupaya 3 adım uzaktayız' Trabzonspor Abdullah Avcı: "Kupaya 3 adım uzaktayız"
Livakovic: 'Müdahalem rakibi engellemiyor' Fenerbahçe Livakovic: "Müdahalem rakibi engellemiyor"
Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde! Galatasaray Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
Fred rekora koşuyor Fenerbahçe Fred rekora koşuyor
Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman, nerede olacak? Gündem Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman, nerede olacak?
Galatasaray'ın şampiyon olması için gereken sonuçlar! Galatasaray Galatasaray'ın şampiyon olması için gereken sonuçlar!
Galatasaray'da duran toplar fark yarattı! Galatasaray Galatasaray'da duran toplar fark yarattı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wesley Sneijder: "Antony utanmalı!"
2
İşte Süper Lig'de VAR kayıtları!
3
Fenerbahçe'de ilk yolcu İrfan Can Kahveci
4
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş sözler: "Lağım çukuru!"
5
Olimpiu Morutan'dan kötü haber!
6
Serdar Topraktepe: "Biz derbiye değil bu maça odaklandık"
7
Arda Güler ilk 11'e doğru!

SON HABERLER

yukarı ok