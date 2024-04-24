Altın fiyatları neden düşüyor? Son dakika altın neden düştü?

Altın fiyatları ABD ocak ayı enflasyonu verisi sonrası merak konusu oldu. Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte hızla geriledi. Peki, altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?



Altın, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin kısmen azalmasından ötürü düşen talepten dolayı düşüyor.

Altın fiyatlarında görülen bu gerilemenin arkasındaki temel sebeplerden biri olarak Orta Doğu'daki gelişmeler gösteriliyor. Bölgedeki tansiyonun azalması, altına olan talebi azaltarak fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed)faiz indirimleri hakkındaki belirsizlikler de piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına rağmen, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin canlılık sinyalleri vermesi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Özellikle bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verilerinin, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Piyasa uzmanları, mevcut düşüşlerin kısa vadede olabileceğini ve altın fiyatlarının yeniden yüksek seviyeleri görebileceğini ifade ediyorlar. "Şu an için 3000 TL ve üzerindeki fiyatları görmememiz için bir neden yok," diyerek, yatırımcılara gelecekte altın alımı için cesaret verici sinyaller gönderiyorlar. Yatırımcılar bu dönemi, altın alımı için bir fırsat olarak değerlendirebilir.

2024 başından itibaren ons altın fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Altın ve Para Piyasaları uzmanları, bu durumu Asya piyasalarının etkisiyle açıklıyor. Özellikle Çin, dünya altın üretiminin büyük bir kısmını satın alıyor.

Son dönemde artan jeopolitik riskler de altın piyasalarını etkileyen başka bir faktör. Uzmanlar, bu risklerin, özellikle son bir buçuk aydaki yükselişi tetiklediğini belirtiyor. Çatışma ve belirsizlik ortamlarında, yatırımcılar genellikle daha güvenli varlıklara yöneliyorlar, bu da altın gibi değerli metallerin cazibesini artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve dolar endeksinin de ons altın üzerinde önemli bir etkisi var. Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in faiz kararları merakla bekleniyor. Uzmanlar, Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin %15 olduğunu, Temmuz ve Eylül aylarında bu ihtimalin sırasıyla %41 ve %64 olduğunu belirtiyor. Bu beklentiler, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.

Yurt içindeki gram altın fiyatları, ons altına bağlı olarak değişim gösteriyor. Uzmanlara göre, doların stabil seyri, yılın başından bu yana ons altının gram altını daha fazla etkilemiş. Seçimler nedeniyle artan talep ve darphanenin bu talebe yetişememesi gibi faktörler de piyasalarda yer alıyor.

Altın piyasası, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, ons ve gram altın fiyatları için yeni tahminlerini sundular. Peki, bu tahminler piyasayı nasıl etkileyecek?

2023 yılının ikinci yarısında, altın fiyatlarının artış göstermesi bekleniyordu. Ancak bu yükseliş beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Şimdi ise piyasa bir dengelenme sürecine girebilir. Ons altın fiyatlarında belirgin bir yatay seyir mümkünken, bu durum yatırım kararlarını etkileyebilir.

Önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs ve Citibank, ons altın için oldukça iddialı tahminlerde bulunuyorlar. Bu tahminlere göre, ons başına 3000 dolar seviyeleri görülebilir. Gram altın fiyatlarında ise 2850 TL ile 3500 TL arasında bir değişim bekleniyor.

Altın, önümüzdeki yıllarda da hem tartışma konusu olmaya devam edecek hem de yatırımcılara kazandırmaya devam edeceği öngörülüyor. Kısa vadede bazı düşüşler görülse de, 3000 TL üzeri fiyatlar için şu anda herhangi bir engel bulunmuyor.