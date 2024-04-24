Toz taşınımı nedir? Toz taşınımı ne zaman, nerede olacak?

Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.

Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.