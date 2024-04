Anneler günü ne zaman? 2024 Anneler günü kaç gün kaldı?

Anneler Günü, 2024'e gelindiğinde birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan bu özel gün, annelere duygusal hediyeler alarak ve onları mutlu ederek kutlanıyordu. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi:



2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?



Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk geliyordu. Her zamanki gibi, duygusal anların yaşandığı bu özel gün, bir kez daha sevdiklerimizle bir araya gelmemize vesile olacaktı.



ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ



Anneler Günü geleneği, Antik Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların annesi Rhea'ya ithaf edilen yıllık ilkbahar festivaliyle başlamıştı. Antik Romalılar da benzer şekilde, İsa'nın doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça Kibele'yi onurlandırmak için ilkbahar festivalleri düzenliyorlardı.



ABD'de, Anna Jarvis'in kendi annesinin kaybı üzerine 1908'de başlattığı anma günü, 1914'te Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde resmileşmişti. Bu gelenek, zamanla dünya çapında yayılarak anneleri anma ve onlara teşekkür etme geleneğine dönüşmüştü.



ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER



Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;



1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)



ANNELER GÜNÜ MESAJLARI



Duygusal Mesajlar:



Canım annem, sen benim güneşimsin, benim umudum ve benim kahramanımsın. Seni çok seviyorum ve her zaman hayatımın en büyük destekçisi olduğun için minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!



Sevgili anneciğim, senin sayende hayatta neşe, mutluluk ve güvenle doluyum. Bugün Anneler Günü ve seni şereflendirmek istedim. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim ilk öğretmenim, en yakın arkadaşım ve sırdaşım. Her zaman bana inandın ve beni asla yalnız bırakmadın. Seni çok seviyorum ve sana her zaman minnettar olacağım. Anneler Günün kutlu olsun!



Dünyanın en güzel annesi, bana her zaman sevgiyi ve şefkati gösterdin. Seni çok seviyorum ve sana her zaman saygı duyacağım. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum ve sana sonsuza kadar minnettar olacağım. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, senin sevgin, bana her şeyin üstesinden gelebileceğimi hissettiriyor. Seni çok seviyorum ve sana her zaman ihtiyacım olacak. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim en büyük hediyemsin. Seni çok seviyorum ve sana her zaman değer veriyorum. Anneler Günün kutlu olsun!



Dünyanın en iyi annesi, bana her zaman doğruyu ve yanlışı öğrettin. Seni çok seviyorum ve sana minnettarım.Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim hayatımın ışığısın. Seni çok seviyorum ve sana her zaman ihtiyacım olacak. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim kalbimin bir parçasısın. Seni çok seviyorum ve sana her zaman değer veriyorum. Anneler Günün kutlu olsun!



Komik Mesajlar:



Anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun! sen dünyanın en komik annesisin. Seninle her zaman çok eğleniyorum. Seni çok seviyorum!



Anneciğim, sen benim en iyi arkadaşım ve suç ortağım. Seninle her şeyi paylaşabilirim. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun! sen benim en büyük hayranımsın. Her zaman beni desteklediğin için teşekkür ederim.



Anneciğim, Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun! sen benim en iyi aşçım. Yemeklerin her zaman harika oluyor.



Anneciğim, sen benim en iyi öğretmenim. Bana her zaman doğruyu ve yanlışı öğrettin. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun!



Özel Mesajlar:



Anneciğim, sen benim hayatımda yaptığım en iyi şeysin. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, seninle gurur duyuyorum. Sen her şeyin üstesinden gelebilen güçlü bir kadınsın. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim hayatımda en önemli kişisin. Seni çok seviyorum ve sana her zaman değer veriyorum. Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim melekimsin. Beni her zaman koruduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun!



Anneciğim, sen benim canım annem. Seni çok seviyorum ve sana her zaman minnettar olacağım. Anneler Günün kutlu olsun!



