Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 12:06 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 12:06

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan okullar tatil mi? 2025

Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle 11 Nisan okullar tatil mi? sorusu, internet arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025 yılına ait resmi tatil takvimine göre, 11 Nisan 2025 tarihi resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan okullar tatil mi? 2025
Abone Ol
Yarın okullar tatil mi sorusu hava durumunda yaşanması beklenen olumsuzluklar nedeniyle araştırmalar arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Bugün yurdun iç ve doğu bölgelerindeki bazı kentler beyaza büründü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre çok sayıda il için sarı kodlu alarm verilirken bazı iller için de turuncu kod verildiği görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop, Kırıkkale, Bursa, Kastamonu'da sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki, Sivas, Ankara,Adana, Tokat, Niğde, Kütayha'da yarın okullar tatil mi? 11 Nisan 2025 hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil? Son dakika hava durumu ve kar tatili haberleri...
 
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 NİSAN 2025?

Nisan ayında bahar havasının etkili olmasını beklerken kış şartları hakim oldu. Meteoroloji'nin uyardığı illerde bugün kar yağışı görüldü. Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava hakim. 11 Nisan Cuma günü için henüz Valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmedi. Yapılan açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

HAVA DURUMU SON DAKİKA KAR YAĞIŞI HABERLERİ

Sivas il merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.

Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYSERİ'DE SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Samsunspor-Galatasaray (GS) maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Samsunspor-Galatasaray (GS) maçı ne zaman, saat kaçta?
Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı Fenerbahçe Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı
Beşiktaş için transfer iddiası; Afimico Pululu Beşiktaş Beşiktaş için transfer iddiası; Afimico Pululu
Dünya devleri sahne alıyor: Yeni formatıyla kulüplerin şöleni Futbol Dünya devleri sahne alıyor: Yeni formatıyla kulüplerin şöleni
Süper Lig'de 31. hafta başlayacak Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 31. hafta başlayacak
ABD Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Nisan Gündem ABD Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Nisan
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Emirhan Arkutcu Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Emirhan Arkutcu
Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2025 Aşure Günü Tarihi Gündem Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2025 Aşure Günü Tarihi
Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!
2
Juventus'un Filip Kostic için Fenerbahçe'den istediği rakam
3
Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!
4
AS: "Galatasaray, tarihinin en büyük transferine hazırlanıyor"
5
Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
6
Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip
7
PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor

SON HABERLER