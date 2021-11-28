Y.Malatyaspor - G.Saray maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



TUGAY KERİMOĞLU



Tempo düşük, pozisyon olarak kısır bir 45 dakika. Merkezi iyi kapatan, kanatları bırakan bir Malatya var. Katı bir savunma anlayışları var. Bunu Galatasaray'a kabul ettirdiler. Bunu şut atarak ya da savunma arkası koşularla denge bozmalısınız. Galatasaray'da birebirde sorumluluk alan oyuncu olmadı.



İkinci yarı Kerem ve Feghouli hamleleri olabilir.



GÜNTEKİN ONAY



Maça Galatasaray baskılı başladı ancak Malatyaspor daha sonra oyunu dengeledi. Galatasaray'ın isabetli şutu yok. Babel'in iki girişimi oldu ama onlarda da isabet sağlayamadı. Galatasaray'ın gol beklentisi 0.05 oldu bu yüzden. Malatya tipik üçlü savunma oynuyor. İlk yarıda başarılı oldular. Santrfor bölgesinde Tetteh'i arıyorlar. Adem ve Munir ile etkili olmaya çalışıyor. Mücadele ön plana çıktı ilk yarıda.



FEYYAZ UÇAR



Malatyaspor içeride çoğalamıyor. Pozisyona giremiyorlar. Malatyaspor cephesinde de gol girişimi fazla değil, Galatasaray'a göre fazla ama değil.



Her iki takımın da oyun disiplini düşecek. Orta sahalar kolay geçilecek. Bunlar pozisyon sayısını ikinci yarıda artırır.



VOLKAN DEMİREL



Malatyaspor, Yedlin tarafını kullanıyor ve oradan daha rahat geliyor. Babel'in bireysel şutları var. Orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. Üçüncü bölgede topla oynama süreleri çok kısa. İkinci yarı, değişikliklerle hareketlenir.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray bu kadroyla devam ederse bu maçtan galip ayrılamaz. Hocalar bindiği dalı kesmez. Hangi oyuncu iyiyse oynatır. Şimdi Galatasaray'da oynamayan oyuncular oynuyor. Sağından solundan bakıyorum. Hiç iyi oynamıyorlar. Malatya da iyi oynamıyor. İki takım da çok kötü. İki geri bir ileri, üç geri bir ileri...



Şu ana kadar Galatasaray, yukarıyı yakalarım havasında değil.



RIDVAN DİLMEN



Uzun süredir rahatsızlığı vardı. Futbolda iz bıraktı. Çok değerli bir büyüğümüzdü. Ailesine de Galatasaray camiasına da başsağlığı diliyorum.



Maçtan önce gelen haber tadımızı kaçırdı. Oyun da çok tatsız tuzsuzdu. Galatasaraylı oyunculara belki etkisi olmuştur. Rotasyon da var. Savunma ve kalecide rotasyona gitmedi, öndekilerle rotasyona gitti hoca. Hemen hemen hiç pozisyonu yok Galatasaray'ın. Malatya'nın da yok. Zemin de çok iyi değil, tempo da Malatya'nın istediği şekilde gidiyor.



Trabzonspor yine kazandı. 15 puanlık bir fark var. 15 puanlık farkta 1 puan alsan ne olur? Oyun ve oyuncu riski alman gerekiyor. Fatih Hoca'nın analiz ettiğini ve reaksiyon alacağını düşünüyorum. Berkan'ı ilk yarıda hiç görmedim.



Malatya, sol taraftan çok etkili geliyor. Malatya'nın tek ekili olduğu taraf kendi sol tarafı. Oraya önlem almalı Fatih Hoca. Emre orayı kapatamıyor. Malatya takımı duran topu kovalayacak. Diagne ile kontraatak oynayamaz Galatasaray. Yerleşik oynaması gerek.



Galatasaray'ın top rakipteyken 5'li savunmasını açabilecek oyuncu ve oyun değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. 1 puan alırsa 14 puanlık fark kapatılacak bir fark değildir. Alınacak 3 puan sadece 3 puan değildir, moral motivasyon sağlar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta son şansı. Kazanamazlarsa, yakalayamazlar. Şampiyonluk yarışından koparlar.





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