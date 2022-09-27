WEGHORST'TAN GOL BEKLİYORLAR

WEGHORST, SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı kampında bulunuyor. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından kazandıkları maçın fotoğrafını paylaşırken siyah-beyazlı taraftarlar da Weghorst'a çağrı yapmayı sürdürüyor.Weghorst'a mesaj atan bazı Beşiktaşlı taraftarlar, 'Biz senin bonservisini nasıl alacağız?' sorusunu sorarken, bazı taraftarlar da golcü oyuncudan derbide gol beklediğini dile getirdi ve 'Fenerbahçe'ye gol atıp gerçek Beşiktaşlı olmalısın' yorumları dikkati çekti.Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta Weghorst, 3 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Söz konusu haftaları kapsayan süreçte golcü oyuncu skora en fazla katkı yapan isim oldu.Hatırlanacağı üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde Wout Weghorst'a talip olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörleri Jorge Jesus'un Wout Weghorst'u istemediğini dile getirmişti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak.