Wizards, DeMarcus Cousins ile ilgilenmiyor

Washington Wizards ekibinin, DeMarcus Cousins ile ilgilenmediği söylendi.



Yakın zamanda, Wizards'ın muhtemel bir hamle olarak Cousins'ı alabileceği söyleniyordu. Ancak iddiaya göre, muhtemel anlaşmanın gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.



Yahoo Sports'tan Chase Hughes tarafından hazırlanan bir rapora göre, Wizards şu anda sezonun geri kalanında oynamamayı seçen Bertans'ın yerine bir serbest oyuncu imzalamaya bakıyor. Bununla birlikte, Cousins'ın Washington'ın mevcut gereksinimlerine uymadığı iddia ediliyor:



"Alınacak serbest oyuncu, kısa süreli kalacak. Ve bu nedenle, takımın planlarını bilen bir kişiye göre, DeMarcus Cousins ihtimalini kesin olarak dışlayabilirler."



Wizards şu anda Doğu'da dokuzuncu sırada ve sekizinci sıradaki Orlando Magic'in 5.5 maç gerisinde. Bu yaz serbest oyuncu piyasasına girecek olan Bertans, Wizards ve playoff umutları için büyük bir kayıp. Sezonun en büyük gelişme gösteren oyuncularından biri olan Bertans'ın yerine, Washington'ın sezonun geri kalanında başkasını koyma konusunda zorlanacağı düşünülüyor.



Cousins'ın sahada ortaya koyduklarının Bertans'dan oldukça farklı olmasının da, Wizards'ın farklı bir yöne bakacak olmasının bir başka nedeni olduğu tahmin ediliyor.



