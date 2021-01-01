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Westbrook, "istatistik kasıyor" eleştirilerine yanıt verdi!

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, kendisi gibi bir oyuncunun olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, kendisi gibi bir oyuncunun olmadığını söyledi.

Bu sezon maç başına 21.8 sayı, 11.0 ribaund ve 10.9 asistle triple-double ortalaması tutturan Westbrook, istatistiklerine fazla önem verdiği gerekçesiyle çok eleştiriliyordu.

32 yaşındaki oyuncu, takımının sekiz maçlık galibiyet serisi dün gece San Antonio Spurs'e karşı alınan mağlubiyetle sona erdikten sonra, takımdaki rolü ve tutumu hakkında konuştu:

"Mesele şu ki, her gece elimden geleni ortaya koymamla övünen bir oyuncuyum. Dürüst olmak gerekirse, benim gibi başka bir oyuncunun olmadığını düşünüyorum. Ve insanlar bunu hafife almak istiyorsa, onlar için üzgünüm. Yaptığımı herkes yapabilseydi, eminim ki yaparlardı.

Her gece savunmamla, ribaundlarımla, paslarımla, asistlerimle ve kazanmamız için neye ihtiyaç duyuluyorsa, oyunu o yönden etkilemeye çalışıyorum. Yaptığım şey bu. İnsanların bunu 'yararsız' ya da 'istatistik kasmak' olarak görüyor olmaları, inanın umurumda değil."

"MAGIC VE OSCAR YAPARKEN DE Mİ YARARSIZDI?"

Russ, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda sırf ben yaptığım için 'yararlı' olmaması ne kadar ilginç. Magic (Johnson) ve Oscar (Robertson) falan yaparken de mi yararlı değildi? Ama ben çok kolaymış gibi gösteriyorum. Kolay değil ama, onu söyleyebilirim.

Maçlara hazırlanışımın, vücuduma özen gösterişimin ve her gece rekabet edişimin haklı gururunu yaşayan biriyim. Asla maç seçmem. Bu yüzden, çıkıp oynadığımda ne olursa olsun, sonuçlardan hep memnun kalırım. Bu sonuç triple-double olacaksa, neden olmasın? Zaten sloganım da 'Neden olmasın'dır. Yaptıklarıma devam edeceğim."


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