Westbrook: "Çocuklarım polisten korkarak büyüsün istemiyorum"

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, çocuklarının polisten korkarak büyümelerini istemediğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir kampanya mitingi düzenlerken, Westbrook, ırk adaletini desteklemek için ayrı bir partiye katılmıştı.



Cumartesi gecesi "Tulsa Juneteenth Block Party" kutlamasında sanal bir görünümde Russ, gençlerin inançları için önemini tartıştı.



Şimdi 31 yaşında ve Rockets bir üyesi olan Westbrook, zor konular hakkında samimi açıklamalar yaptı:



"Bu, sadece bir Afroamerikalı bir adam olarak değil, bu pozisyonda ve bu platforma sahip olan biri olarak, insanlara inandıkları şeyler için ayağa kalkmanın uygun olduğunu göstermeyi sağlamayı, görevimmiş gibi hissediyorum. Fedakarlık etmek normal bir şey. Ayağa kalkmak ve güçlü olmak ve söylediklerinizin, hareketinizin ve gençlik hareketinin ne kadar önemli olduğunu anlamak oldukça normal. Çünkü platformumla, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve çocukların demografisine, ayağa kalkmanın uygun olduğunu bildirmek için ulaşabileceğime inanıyorum."



Westbrook oy vermeyi, polis sistemini iyileştirmeyi ve ırkçılığı üç kritik konu olarak tanımladı.



"Dünyamızı değiştirebilmek için bu üç şeyi kaldırabilmenin yollarını bulmak önemli."



Polis vahşeti ile ilgili son konularla ilgili olarak, Westbrook şunları ekledi:



"Çocuklarımın polisten korkarak büyümelerini ve kendilerini öldürme potansiyeli olan kötü adamlar olarak görmelerini istemiyorum. Bu, değiştirmemiz gereken bir şey."



Oylamanın önemi konusunda Westbrook şunları söyledi:



"Görevimin, insanları neden oy vermeleri gerektiği ve ne için oy verdiklerini anlamaları konusunda eğitmek olduğunu düşünüyorum. Bugünün toplumunda değiştirebilmek istediğim şey bu olurdu."



Cumartesi günü gerçekleşen etkinlik, siyahi kültüründe önemli bir kutlamanın hafta sonuydu. Juneteenth olarak bilinen 19 Haziran, köleliğin sona ermesiyle ilgili ulusal olarak kutlanan en eski anma töreni. 1865 yılı, Birlik askerlerinin, ABD İç Savaşı'nın sona erdiği ve köleleştirilenlerin artık özgür olduğu haberleriyle Teksas Galveston'a geldiği gündü.



