Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

West: "Luka gibi çocuk nasıl pas geçilir, inanasım gelmiyor!"

LA Clippers'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, NBA Draftı'ndaki takımların, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic gibi bir yeteneği "pas geçebilmiş olmalarına" inanamadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, NBA Draftı'ndaki takımların, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic gibi bir yeteneği "pas geçebilmiş olmalarına" inanamadığını açıkladı.

West, "Getcha Popcorn Ready With T.O. and Hatch" isimli podcast'in bir bölümünde, takımların Luka'yı ellerinden kaçırdığı gerçeği karşısında yaşadığı şoku dile getirdi:

"Kobe Bryant'a benzer şekilde, Luka'nın da 18 yaşında sahip olduğu yetenekler akıl alır gibi değildi. Gerçekten. Herkes beni oyuncu seçimlerim konusunda takdir etmek istiyor ama buna hiç gerek yok. Ligdeki diğer adamlar böyle bir yeteneği nasıl pas geçebildiler, gerçekten akıl sır erdiremiyorum.

Şu anda olanları görüyoruz. Luka Doncic, Draft'ta 5. sıradan mı gitmişti? Aman Tanrım. Onu almayanlara cidden inanasım gelmiyor...

Daha 15 yaşındayken bile eşsiz bir çocuktu. Avrupa'da yetişkin adamlara karşı rekabet ediyordu, hatta etmekle kalmıyordu, harikaydı da."

2020-21 sezonunda, 22 yaşındaki Doncic 27.7 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist gibi inanılmaz ortalamalar yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal