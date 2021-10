West: "Luka gibi çocuk nasıl pas geçilir, inanasım gelmiyor!"

LA Clippers'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, NBA Draftı'ndaki takımların, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic gibi bir yeteneği "pas geçebilmiş olmalarına" inanamadığını açıkladı.



West, "Getcha Popcorn Ready With T.O. and Hatch" isimli podcast'in bir bölümünde, takımların Luka'yı ellerinden kaçırdığı gerçeği karşısında yaşadığı şoku dile getirdi:



"Kobe Bryant'a benzer şekilde, Luka'nın da 18 yaşında sahip olduğu yetenekler akıl alır gibi değildi. Gerçekten. Herkes beni oyuncu seçimlerim konusunda takdir etmek istiyor ama buna hiç gerek yok. Ligdeki diğer adamlar böyle bir yeteneği nasıl pas geçebildiler, gerçekten akıl sır erdiremiyorum.



Şu anda olanları görüyoruz. Luka Doncic, Draft'ta 5. sıradan mı gitmişti? Aman Tanrım. Onu almayanlara cidden inanasım gelmiyor...



Daha 15 yaşındayken bile eşsiz bir çocuktu. Avrupa'da yetişkin adamlara karşı rekabet ediyordu, hatta etmekle kalmıyordu, harikaydı da."



2020-21 sezonunda, 22 yaşındaki Doncic 27.7 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist gibi inanılmaz ortalamalar yakalamıştı.