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Webber: "Embiid, bana en çok benzeyen oyuncu"

Yakın zamanda Hall of Fame sınıfına alınacak olan Chris Webber, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in günümüz NBA'inde kendisine en çok benzeyen oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yakın zamanda Hall of Fame sınıfına alınacak olan Chris Webber, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in günümüz NBA'inde kendisine en çok benzeyen oyuncu olduğunu söyledi.

Webber, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda, süperstar pivotun kendisine benzediğini belirtti:

"Sırtı dönük oynayabildiği, driplingle adamını geçebildiği ve üçlük atabildiği için, belki Joel Embiid. Ama bunun yanında, orta mesafeyi bir pivot olarak onun kadar domine edebilecek birini bulmak gerçekten zor."

Sixers ile geçtiğimiz sezon kariyerinin en yılını geçiren Embiid, takımını Doğu'nun zirvesine taşıdığı zamandan bu yana ligdeki en çok yönlü oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Embiid, geçtiğimiz sezon oynadığı 51 maçta 28.5 sayı ve 10.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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