Vitor Pereira: 'Sakatların neredeyse hepsi dönmek üzere'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Maç öncesinde konuşan Pereira, "Zor bir maç olacak. Organize bir takımlar, özgüvenleri çok yüksek. 4 maç kazandılar üst üste. Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. İlk golü bulmak çok önemli. Sahada kimin olduğunun önemi yok, önemli olan maça iyi başlayıp, en iyi seviyemizde olmamız" dedi.



"ÇOK FAZLA MAÇ OYNAYINCA SIKINTILAR YAŞADIK"



Pereira, sakatlıklar için ise "Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık. Ligin başında 2 sakatlığımız vardı, Pelkas ve Serdar Dursun. Bu sakatlıklar bizi değişikliğe zorladı. Çok fazla maç oynayınca da sıkıntılar yaşadık. Nükseden eski sakatlıklar oldu, 90 dakika üst üste maçlardan dolayı" ifadelerini kullandı.



"SAKATLARIN NEREDEYSE HEPSİ DÖNMEK ÜZERE"



Sakatların dönüşü ile ilgili açıklama yapan hoca, "Sakat oyuncularımızın hepsi neredeyse dönmek üzereler. Aşağı yukarı 1 haftaya döneceklerdir diye düşünüyorum." dedi.