Vinicius Junior: "Benzema'ya Ballon d'Or için yardım etmek istiyorum"

Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, takım arkadaşı Karim Benzema'dan övgüyle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vinicius Junior: 'Benzema'ya Ballon d'Or için yardım etmek istiyorum'
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01 Aralık 2021 19:18
La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior, takım arkadaşı Karim Benzema ile ilgili konuştu.

Vinicius Junior, "Saha içinde ve dışında en iyi arkadaşların kimler?" sorusuna, "Sahada Benzema, çünkü biz yan yana oynuyoruz ve her zaman yenmek için fırsat arıyoruz. Saha dışında ise Militao ve Rodrigo." açıklamasında bulundu.

Benzema'nın harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Junior, "O gerçekten Etkileyici, karmaşık şeyleri basit hissettiriyor, harika bir futbolcu ve onunla oynamayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu ayrıca, "Benzama'nın bir gün Ballon d'Or'u kazanması için mümkün olduğunca uzun süre aynı seviyede kalmasına ve mümkün olan her şeyi yapmasına yardım etmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Vinicius Junior Real Madrid ile çıktığı 137 maçta 25 gol, 30 da asist yapma başarısı gösterdi.


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