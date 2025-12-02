02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-018'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Victor Wembanyama, Noel öncesinde parkelere dönebilir

San Antonio Express News'ten Jeff McDonald'ın haberine göre San Antonio Spurs'ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama'nın sahalara Noel'den önce dönmesi bekleniyor.

Victor Wembanyama, Noel öncesinde parkelere dönebilir
Batı Konferansı'nda 13-6'lık derecesiyle beşinci sırada bulunan Spurs, Wembanyama'nın baldır sakatlığı nedeniyle son yedi maçta forma giyememesine rağmen bu süreçte 5-2'lik bir performans sergiledi.

Wembanyama'nın bir süre daha takımdan uzak kalacağı belirtilirken, dönüşünün çok yakın olduğu da doğrulandı.


Takımın baş yazarı Jeff McDonald, dönüş için olası süreyi şöyle değerlendirdi:
"Yarı bilgili tahminimle konuşmam gerekirse; Wemby'nin gelecek hafta NBA Kupası maçında oynamasına evimi bahse koymam, hayır. Ama Noel'e kadar geri döneceğine kesin gözüyle bakarım. En makul ihtimal bu iki uç noktanın arasında bir yerde."

McDonald, sakatlığın ciddi olmadığını ancak Spurs yönetiminin genç yıldız konusunda ekstra temkinli davranmak istediğini söyledi.

Wembanyama bu sezon 12 maçta ortalama 34.7 dakika süre alırken 26.2 sayı, 12.9 ribaund ve 4 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
