San Antonio Express News'ten Jeff McDonald'ın haberine göre San Antonio Spurs'ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama'nın sahalara Noel'den önce dönmesi bekleniyor.Batı Konferansı'nda 13-6'lık derecesiyle beşinci sırada bulunan Spurs, Wembanyama'nın baldır sakatlığı nedeniyle son yedi maçta forma giyememesine rağmen bu süreçte 5-2'lik bir performans sergiledi.Wembanyama'nın bir süre daha takımdan uzak kalacağı belirtilirken, dönüşünün çok yakın olduğu da doğrulandı.Takımın baş yazarı Jeff McDonald, dönüş için olası süreyi şöyle değerlendirdi:McDonald, sakatlığın ciddi olmadığını ancak Spurs yönetiminin genç yıldız konusunda ekstra temkinli davranmak istediğini söyledi.Wembanyama bu sezon 12 maçta ortalama 34.7 dakika süre alırken 26.2 sayı, 12.9 ribaund ve 4 asist üretti.