San Antonio Express News'ten Jeff McDonald'ın haberine göre San Antonio Spurs'ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama'nın sahalara Noel'den önce dönmesi bekleniyor.
Batı Konferansı'nda 13-6'lık derecesiyle beşinci sırada bulunan Spurs, Wembanyama'nın baldır sakatlığı nedeniyle son yedi maçta forma giyememesine rağmen bu süreçte 5-2'lik bir performans sergiledi.
Wembanyama'nın bir süre daha takımdan uzak kalacağı belirtilirken, dönüşünün çok yakın olduğu da doğrulandı.
Takımın baş yazarı Jeff McDonald, dönüş için olası süreyi şöyle değerlendirdi:
"Yarı bilgili tahminimle konuşmam gerekirse; Wemby'nin gelecek hafta NBA Kupası maçında oynamasına evimi bahse koymam, hayır. Ama Noel'e kadar geri döneceğine kesin gözüyle bakarım. En makul ihtimal bu iki uç noktanın arasında bir yerde."
McDonald, sakatlığın ciddi olmadığını ancak Spurs yönetiminin genç yıldız konusunda ekstra temkinli davranmak istediğini söyledi.
Wembanyama bu sezon 12 maçta ortalama 34.7 dakika süre alırken 26.2 sayı, 12.9 ribaund ve 4 asist üretti.
