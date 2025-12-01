Victor Osimhen, derbiyle döndü!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.
Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.
Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.
