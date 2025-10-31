Haber Tarihi: 31 Ekim 2025 13:42 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 13:42

VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları, 2025 yılına girilirken yeniden gündemde.

Her yıl binlerce öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan VGM, 2025-2026 eğitim döneminde de ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sunmaya devam edecek.

Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025-2026 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.

Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ancak kesin tarih, VGM'nin resmi duyurusunun ardından netleşecek.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, (KYK) burstan yararlanamaz.

Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. İşte, VGM bursu alamayacak adaylar;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru! Beşiktaş Beşiktaş'tan savcılığa başvuru!
CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor Futbol CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor
Juventus'a Kenan Yıldız şoku! Juventus Juventus'a Kenan Yıldız şoku!
Senne Lammens: 'Uzun süre kalmak istiyorum' Manchester United Senne Lammens: "Uzun süre kalmak istiyorum"
Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü! Real Madrid Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!
Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara anlamlı cevap Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara anlamlı cevap
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi! Suudi Arabistan Ligi Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi!
Fenerbahçe'de geri dönüş ihtimali: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Fenerbahçe'de geri dönüş ihtimali: İrfan Can Kahveci
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Otobüs şoförlüğünden La Liga'da teknik direktörlüğe: Manolo!
2
Mourinho, Benfica'yı birleştirdi!
3
Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi!
4
UEFA, dev finaller için stadyum adaylarını açıkladı: Türkiye'den 2 aday!
5
Galatasaray'da iç transferde zam fırtınası
6
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!
7
Galatasaray'dan Atletico Madrid maçı için PR çalışması

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.