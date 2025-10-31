VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları, 2025 yılına girilirken yeniden gündemde.



Her yıl binlerce öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan VGM, 2025-2026 eğitim döneminde de ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sunmaya devam edecek.



Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2025-2026 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.



Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



Ancak kesin tarih, VGM'nin resmi duyurusunun ardından netleşecek.



VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, (KYK) burstan yararlanamaz.



Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. İşte, VGM bursu alamayacak adaylar;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

