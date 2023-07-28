Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2023: Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Saat kaçta açılıyor?

Kamu kurumlarından olan vergi dairesi çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Mükelleflerin tespit edilmesi, harç ve benzeri gelirlerin tahsil edilmesi başta olmak üzere çeşitli işlemlerin de gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Zira, ilgili işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, öğle arası vaktine denk gelmeden vergi dairesi mesai saatleri içerisinde bu işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Peki, vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatilde çalışıyor mu? İşte, 2023 vergi dairesi çalışma saatleri bilgisi... VERGİ DAİRESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?
|Gün
|Açılış Saati
|Öğle Molası
|Kapanış Saati
|Pazartesi
|08:30
|12:30 – 13:30
|17:00
|Salı
|08:30
|12:30 – 13:30
|17:00
|Çarşamba
|08:30
|12:30 – 13:30
|17:00
|Perşembe
|08:30
|12:30 – 13:30
|17:00
|Cuma
|08:30
|12:30 – 13:30
|17:00
|Cumartesi
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Pazar
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır. VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Hafta içi: 08:30 -17:30
Öğle arası: 12:30-13:30
Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.
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