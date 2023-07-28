Haber Tarihi: 28 Temmuz 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 15:31

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2023: Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Saat kaçta açılıyor?

Vergi Dairesi çalışma saatleri kurumda işlem gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi tatillerde kapalı olan Vergi Dairesi, her gün aynı saatte açılıp aynı saatte kapanıyor. Peki, Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı? İşte, Vergi Dairesi çalışma saatleri 2023...

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2023: Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Saat kaçta açılıyor?
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Kamu kurumlarından olan vergi dairesi çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Mükelleflerin tespit edilmesi, harç ve benzeri gelirlerin tahsil edilmesi başta olmak üzere çeşitli işlemlerin de gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Zira, ilgili işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, öğle arası vaktine denk gelmeden vergi dairesi mesai saatleri içerisinde bu işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Peki, vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatilde çalışıyor mu? İşte, 2023 vergi dairesi çalışma saatleri bilgisi... 
VERGİ DAİRESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

GünAçılış SaatiÖğle MolasıKapanış Saati
Pazartesi 08:30 12:30 – 13:30 17:00
Salı 08:30 12:30 – 13:30 17:00
Çarşamba 08:30 12:30 – 13:30 17:00
Perşembe 08:30 12:30 – 13:30 17:00
Cuma 08:30 12:30 – 13:30 17:00
Cumartesi Kapalı Kapalı Kapalı
Pazar Kapalı Kapalı Kapalı
VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30 -17:30

Öğle arası: 12:30-13:30

Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.


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