28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Venezuela'da güvenlik nedeniyle maç ertelendi

Venezuela ve Kolombiya arasındaki siyasi ve politik gerilimlerden dolayı FIBA, 2027 Dünya Kupası eleme maçını ertleme kararı aldı.

calendar 28 Kasım 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Venezuela'da güvenlik nedeniyle maç ertelendi
Venezuela ile Kolombiya arasında oynanacak 2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri karşılaşması güvenlik nedeniyle ertelendi.

FIBA yaptığı açıklamada, erteleme kararının bölgedeki mevcut jeopolitik durum nedeniyle alındığını, bunun hem tüm paydaşların güvenliğini sağlamak hem de turnuvanın bütünlüğünü korumak amacıyla olduğu belirtildi.

Açıklamada, Venezula'nın başkenti Karakas'ta yapılacak maç için net bir tarih verilmezken karşılaşmanın 7 Temmuz 2026'ya kadar oynanacağı ifade edildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
