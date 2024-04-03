DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındığını duyurdu.



Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan neden görevden alındı?

Van'da seçimi yüzde 55 ile açık farkla kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor. Van İl Seçim Kurulu, Ak Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebi üzerine yaptığı inceleme sonunda mazbatayı en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti'nin adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-) Süresi içinde yapılan itirazın kabulüne,



2-)Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah ZEYDAN'ın seçilme yeterliliği olmadığından seçilmemiş sayılmasına.



3-) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime katılan Abdullah ZEYDAN'ın seçilme yeterliliğini taşımadığı 298 sayılı Kanunun 130. Maddesinde öngörülen süreler içerisinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine,



4-)Kararın ilgili taraflara tebliğine,



Dair kararın öğrenildiği tarihten itibaren 3 gün içinde ve en geç İl Birleştirme Tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi."



DEM Parti'den yapılan açıklamada "Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında tüm siyasi partileri Van halkının iradesine sahip çıkmaya çağırdı.

"Böyle büyük bir irade karşısında dayanışmassak, demokrasiden bahseden hiç kimsenin inandırıcılığı kalmaz." diyen Doğan, "Demokrasileri var eden temel kaidelerden biri milli iradeye saygı duymaktır. Bunu en çok ihlal eden, bunu diline en çok pelesenk eden iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bu yanlıştan derhal geri dönün. Sakın Van halkının iradesine gasp etmeye heveslenmeyin." dedi.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı Cuma günü mesai saatine 5 dakika kala yaptığını belirten Doğan, "Burada amaç halkın iradesini gasp etmektir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti hukuk işlerinden sorumlu Öztürk Türkdoğan, Abdullah Zeydan'ın seçme seçilme haklarını geri aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Abdullah Zeydan daha önce 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. 2019 yılının sonunda cezası tamamen sona ermiştir. Bir suçun infazı bitmişse 3 yıl bekleme süresi vardır. Bu süre sonunda mahkemeye başvurursunuz ve memnu haklarınızı alırsınız.

2023 yılının nisan ayında Diyarbakır 5. ağır ceza mahkemesine başvuru yapılıyor ve karar gerekçesinde cezanın infazının tamamlandığı belirtilirek yasaklanmış her türlü hakları geri veriliyor.

Bu karar taraflara tebliğ edililyor. Her iki taraf da bu kararı temyiz etmiyor. Karar daha sonra kesinleşiyor. Kesinleşmekle ilgili karar fişinde hem mahkemenin hem de savcılığın imzası var. Daha sonra Abdullah Zeydan adli sicil bakımından haklarını aldığından seçme seçilme haklarını kullanabileceği bir konuma geliyor."

Öztürk Türkdoğan, "Bütün bunlar bir siyasi müdahale ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." dedi.