Haber Tarihi: 24 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 15:33

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? (2025-Ocak)

Valorant 2025 gece pazarı tarihi, Riot Games'in sevilen oyunu Valorant oyuncuları tarafından sorgulanıyor. Genellikle her 2 ayda bir oyunseverler için açılan "Valorant gece pazarı" tarihler belli oldu. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında gelecek?

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? (2025-Ocak)
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Aralık ayı Valorant gece pazarı tarihleri tüm oyunseverler tarafından araştırılıyor. İndirimli silah kaplamaları, Valorant gece pazarında oyuncular için uygulanıyor. Peki, 2025 Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

17 Aralık - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında Valorant Gece Pazarı kapılarını açıyor! Favori silah kaplamalarına uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırma

VALORANT GECE PAZARI TARİHLERİ

Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;


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