Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? (2025-Ocak)

Aralık ayı Valorant gece pazarı tarihleri tüm oyunseverler tarafından araştırılıyor. İndirimli silah kaplamaları, Valorant gece pazarında oyuncular için uygulanıyor. Peki, 2025 Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?



VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?



17 Aralık - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında Valorant Gece Pazarı kapılarını açıyor! Favori silah kaplamalarına uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırma



VALORANT GECE PAZARI TARİHLERİ



Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;







Haber ile daha fazlasına ulaşın: