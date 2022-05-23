Valerien Ismael'den sistem vurgusu!

Kadro dışındaki oyuncuların zaten gidecek olmaları dışında, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal gibi isimleri de kadroya dahil etmeyerek bu futbolcular hakkındaki niyetini belli eden Fransız teknik adam Valerien Ismael, yerlerine çok koşan isimler istediğini belirtti.



Vida ve Larin'in kulübün mali kriterlerine uyulması halinde takımda kalmalarına yeşil ışık yakan siyah-beyazlı teknik adamın ayrılmak istemesi durumunda Teixeira'nın gidişine itiraz etmeyeceği öğrenildi.



Atiba'nın özel bir duruma sahip olduğunun farkında olan Valerien Ismael'in yabancı kontenjanının aynı şekilde devam etmesi halinde bu oyuncunun da seneye Beşiktaş'a katkı sağlayacağını söylediği ortaya çıktı.



"ÇOK KOŞAN BİR TAKIM OLMALIYIZ"



Pjanic ile Batshuayi'nin kiralık ve maliyetli futbolcular olması nedeniyle bu oyuncular hakkında çok fazla görüş bildirmeyen Valerien Ismael'in, "Gelecek oyuncular çok önemli. Seneye 90 dakika çok koşan çok tempolu bir takım olmalıyız. Bu yüzden transferler bu tempoya alışkın isimler olmalı" dediği bildirildi.



