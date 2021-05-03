Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, kariyer rekoru kırdı. Fransız sağ bek, yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
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03 Mayıs 2021 10:37
Hatayspor mücadelesinde etkili futbolunu 2 asistle süslendiren Valentin Rosier, kariyer rekoru kırdı.

2018-19 sezonunda Dijon formasıyla 19 maçta 4 asist yapan Fransız sağ bek, Beşiktaş'ta 30 maç sonunda 6 gol pasına ulaşarak bu alanda bir ilki başardı.

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Rosier, yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalmak istiyor. 

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