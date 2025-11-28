28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Ünlü tenisçi Ons Jabeur, Zeynep Sönmez'in mentörü olacak

Tenis dünyasının ünlü ismi Ons Jabeur, 2026 yılında milli tenisçi Zeynep Sönmez'in mentörlük görevini üstlenecek.

calendar 28 Kasım 2025 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ünlü tenisçi Ons Jabeur, Zeynep Sönmez'in mentörü olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3 kez grand slam finalisti Ons Jabeur'in mentör, Tunuslu raketi 6 yıldır çalıştıran Issam Jellali'nin ise başantrenör olarak görev alacağı yeni teknik ekibini açıkladı.
Açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ve aynı sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanlarının sahibi Zeynep'in, 2026'da çalışacağı ekip belli oldu.

Zeynep'i bünyesinde barındıran Türk Hava Yolları Spor Kulübünün açıklamasına göre, 23 yaşındaki milli tenisçinin başantrenörlüğünü, Tunuslu Issam Jellali üstlenecek. 44 yaşındaki antrenör, 2020'nin başında yollarının kesiştiği vatandaşı Jabeur'in gelişiminde büyük rol oynadı. Bu süreçte Jabeur, Wimbledon'da 2, ABD Açık'ta bir kez finale yükseldi, WTA turnuvalarında 5 şampiyonluk kazandı ve kadınlar dünya sıralamasında 2'nciliğe kadar tırmandı.

WTA 1000 düzeyindeki bir turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Afrikalı tenisçi olan 31 yaşındaki Jabeur de Zeynep'e mentör olarak destek verecek. Omuz sakatlığı sonrası kortlara döndüğü 2025 sezonunda alışıldık formundan uzak görünen Jabeur, temmuz ayında spora ara verdiğini, bu ay ise anne olacağını duyurmuştu.


Sırrı Can Korkmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapacağı Zeynep, fitness ve mental antrenörü Mehmet Bayraktar'la çalışmayı sürdürecek.

Dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, "2026 sezonu için güçlü ve güven veren bir ekip kurduk. Ekibin her üyesi tecrübeli, vizyoner ve bana inanan insanlar. Birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Bu yeni enerjinin oyunuma ve yolculuğuma iyi yansıyacağına inanıyorum. Hepsinin yanımda olmasından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.