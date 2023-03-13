Haber Tarihi: 13 Mart 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 17:45

Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK açıkladı

Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından üniversiteler tatil edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim ile sürdürüleceği belirtilmişti. Peki, Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK açıkladı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerle ilgili son durumu aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağınna ilişkin kararın daha önce verildiğinin altını çizen Özvar, bütün çabalarının eğitim ve öğretim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanması olduğunu ifade etmişti. Uzaktan eğitimlerini sürdüren binlerce ön lisans ve lisans öğrencisi ise son gelişmeleri takip ediyor. YÖK Başkanı Özvar, yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başında yeniden gözden geçirileceğini ifade etti. Peki Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? İşte, son gelişmeler…
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu.

"ÖNEMLİ OLAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASIDIR"

Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."dedi.
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