Ünal Karaman: 'Rehavete tahammülüm yok'

Erzurum maçı öncesi oyuncularını uyardı. Karaman, "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize 3 puanı altın tepside sunmaz. Rehavete ve isteksizliğe tahammülüm yok" diye konuştu.Karaman, "Şu an bulunduğumuz konum birçok takım için yeterli gözükebilir ama biz Trabzonspor'uz ve kesinlikle daha iyi noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Trabzon'un teknik patronu, maçların ilk dakikalarında oyuncularının konsantrasyon eksiğine de değinerek, "Her saniye oyunun içinde olmalıyız" diyerek futbolcularını uyardı.G.Saray maçında attığı iki golden sonra düşüş yaşayan Nijeryalı Anthony Nwakaeme'ye Ünal Karaman'dan uyarı geldi. Karaman'ın tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüşeceği ve kendisini motive edeceği bildirildi.