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Ünal Karaman: "Rehavete tahammülüm yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, öğrencilerine "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize üç puanı altın tepside sunmaz. Rehavete ve isteksizliğe tahammülüm yok" dedi.

Kaynak: Takvim
Ünal Karaman: 'Rehavete tahammülüm yok'
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19 Ekim 2018 04:24
Ünal  Karaman, Erzurum maçı öncesi oyuncularını uyardı. Karaman, "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize 3 puanı altın tepside sunmaz. Rehavete ve isteksizliğe tahammülüm yok" diye konuştu.

DAHA İYİ YERLERE GELMELİYİZ

Karaman, "Şu an bulunduğumuz konum birçok takım için yeterli gözükebilir ama biz Trabzonspor'uz ve kesinlikle daha iyi noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OYUNUN İÇİNDE OLMALIYIZ

Trabzon'un teknik patronu, maçların ilk dakikalarında oyuncularının konsantrasyon eksiğine de değinerek, "Her saniye oyunun içinde olmalıyız" diyerek futbolcularını uyardı.

NWAKAEME GÖRÜŞME ODASINA

G.Saray maçında attığı iki golden sonra düşüş yaşayan Nijeryalı Anthony Nwakaeme'ye Ünal Karaman'dan uyarı geldi. Karaman'ın tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüşeceği ve kendisini motive edeceği bildirildi.

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