Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 15:35

Umre kaç para

Umre ne kadar oldu sorusunun cevabı belli oldu. Diyanet'in açıklamasında umre fiyatları, umre kaç para oldu, 2022 umre parası ne kadar sorularını da beraberinde getirdi. İşte yapılan artışın ardından 2022 umre ziyareti için belirlenen fiyatlar..

Umre kaç para
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Umreye gitmek isteyenler için Umre fiyatları 2022 olarak açıklandı. Yeni umre ziyareti bedeli, 2022 Umre kaç para, umreye gitmek için ne kadar paraya sahip olmak gerekiyor? Diyerek araştırmalar yapılıyor.
Yeni açıklama Diyanet tarafından yapıldı ve 2022 Umre kaç para sorusunun cevabı: 2 kişilik oda 4990 Suudi Arabistan Riyali, 4 kişilik oda 4750 Suudi Arabistan Riyali olmuştur.

2022 UMRE KAÇ PARA OLDU?

Oda tercihi yaparak konaklama türlerine göre Umre programı

1. Tur: (7-8 gün veya gece Mekke, 3-4 gün veya gece Medine)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2 kişilik oda 4990 Suudi Arabistan Riyali, 3 kişilik oda 4875 Suudi Arabistan Riyali, 4 kişilik oda 4750 Suudi Arabistan Riyalidir.

Şevval Umresi çocuk ücretleri

Oda tercihli 2 konaklama türü


1. Tur: 2 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4340 Suudi Arabistan Riyali

3 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4225 Suudi Arabistan Riyali

4 KİŞİLİK ODA 05-11 YAŞ (49-132 AY) 4100 Suudi Arabistan Riyali

UMRE ZİYARETİ 2022 FİYATLARI

Suudi Arabistan Riyali'nin Türk parası karşısında değer kazanmasından sonra Umre 2022 ücretleri de Türk Lirası olarak artış kazandı. 

2022 ŞEVVAL AYI UMRE TURLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Şevval ayı umre turlarının" 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Umreye gitmek isteyenler için 2022 yılında Şevval ayı umresi 7500 Türk Lirasından 18 bin 620 Türk Lirası'na yükseldi. 2022 Umre fiyatlarındaki artış yüzde yüz elli olarak açıklandı.

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