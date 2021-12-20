Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, Denizlispor deplasmanına konuk oldu.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelede İstanbul ekibine galibiyeti getiren tek golü 21. dakikada Antonio Mrsic kaydetti.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Denizlispor ise 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Denizlispor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olacak.





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