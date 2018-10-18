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UEFA'dan Rubin Kazan'a men şoku!

UEFA, mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal eden Rusya'nın Rubin Kazan Kulübüne Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi.

Kaynak: AA
UEFA'dan Rubin Kazan'a men şoku!
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18 Ekim 2018 12:13
UEFA, Rusya kulübü Rubin Kazan'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Rubin Kazan Kulübünün mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Rubin Kazan'ın cezasının gelecek iki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı takdirde geçerlilik kazanacağı belirtildi.

Ayrıca Rubin Kazan Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yoluyla karara itiraz edebileceği hatırlatıldı.

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