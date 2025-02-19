Haber Tarihi: 19 Şubat 2025 09:23 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 09:23

Uçak seferleri iptal mi? 19 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet

Son dakika... Uçuşlar iptal mi? 19 Şubat 2025 THY - Pegasus iptal edilen uçak seferler listesi, İstanbul'u etkisi altına alan lodosun ardından araştırılmaya başlandı. 19-20 Şubat 2025 olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri İDO ve Bursa Deniz Otobüsleri BUDO seferleri iptal edilirken gözler THY ve Pegasus'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 119-20 Şubat 2025 THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi? 19 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet
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Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 19-20 Şubat 2025 iptal olan seferler listesi...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yurt genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Bu nedenle, "19-21 Şubat" günü uçuşu olan vatandaşlar, IST ve SAW için iptallere göz atıyor.

Peki, iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte son detaylar...

19-21 ŞUBAT İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ajet'in dün 21, bugün 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi.

 THY İPTAL UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nda dün yüzde 5'e kadar yani yaklaşık 50 sefer, bugün için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

THY uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
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