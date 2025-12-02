Türk Hava Yolları, İspanya deplasmanında

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, çarşamba günü İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Pavello Municipal de Ciutadella Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi görev alacak.
Tur atlayan ekibin 8'li final turuna yükseleceği eşleşmede Türk Hava Yolları, ilk maçta rakibini 3-1 yendi.
