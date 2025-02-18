Tüpraş temettü ne zaman verecek, hesaba geçer? 2025

Türkiye'nin önde gelen petrol rafinerisi TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2025 yılına ait temettü dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. 17 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile açıklanan bu karar, yatırımcılar tarafından heyecanla karşılandı.



TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?



Tüpraş'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı için toplam 29.300.000.000,00 TL temettü dağıtılması planlanıyor. Temettü dağıtımı iki taksit halinde gerçekleştirilecek:



İlk taksit: %51,19'una isabet eden 15.000.000.000,00 TL, 28 Mart 2025 tarihinde dağıtılacak. Bu taksit için hisse başına brüt 7,7849461 TL, net 6,6172041 TL ödeme yapılacak.



İkinci taksit: %48,81'ine isabet eden 14.300.000.000,00 TL, 30 Eylül 2025 tarihinde dağıtılacak. Bu taksit için hisse başına brüt 7,4216486 TL, net 6,3084013 TL ödeme gerçekleştirilecek.



2025 YILI TOPLAM TEMETTÜ ÖDEMESİ



Tüpraş, 2025 yılı boyunca toplamda:



Brüt 15,2065948 TL,



Net 12,9256055 TL temettü ödemesi yapacak.



Temettü verimi ise son hisse fiyatına göre %11,40 olarak kayıtlara geçti.



GENEL KURUL ONAYI BEKLENİYOR



Bu karar, Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi ve Tüpraş Kâr Dağıtım Politikası'na uygun şekilde alındı. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacak.



Yatırımcıların yakından takip ettiği bu gelişme, Tüpraş'ın uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları ve kârlılık durumu dikkate alınarak planlandı.

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