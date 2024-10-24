Tuncay Şanlı'dan Manchester United itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, 2004 yılında Manchester United maçında alınan 3-0'lık galibiyeti anlattı.
O sezon Manchester United ile oynadıkları ilk maç için konuşan Şanlı, "6-2'lik bir skor vardı ama bir anda skordan bir anda bağımsız yine oyuna ortak oyuna olmaya başladık. Gol attığımda da ben yine sus işareti yaptım. Oradan bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Hala hırsımız, mücadele gücümüz var." dedi.
3-0'lık rövanş için konuşan Tuncay Şanlı, "Çıkarken tamamen kazanma odaklıyız. Mücadele gücümüz, tabii ki bir önceki maçın da rövanşını almak adına böyle bir fırsat yakalamışken onu değerlendirmek istiyorduk. İnanılmaz bir coşku vardı. Gençmişiz Alex'e de bakınca." dedi.
RÖVEŞATA GOLÜ
Manchester United maçında attığı röveşata golü için konuşan 42 yaşındaki teknik adam, "Her zaman atabileceğiniz tarzda bir gol değil. Havadan gelen topta ıskalama imkanınız da var ama deniyorsunuz ama benden sekse Nobre de röveşataya yatmış hazır bekliyordu." ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibine karşı attığı kafa golünü anlatan Tuncay Şanlı, "Orta yaptı derler ya, Alex orta yapmaz, pas verirdi. Gole bakarsanız, Alex pas vermiştir." dedi.
3-0 kazanılan Manchester United maçında hat-trick yapan Şanlı, İngiliz ekibine attığı 3. gol için, "Burada artık biraz zeminin de yardımı oldu. Serhat da orada beni gördü. 90+2'da hala hücumdayız. Benim ve bizim adımıza özel bir maçtı. 20 yıl geçmiş, arada Manchester United ile karşılaştığımızda tekrar gündeme gelmesi hem Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmak futbol kariyerimde bir anı benim için." sözlerini sarf etti.
"İNANILMAZ BİR OLAYDI"
Tuncay Şanlı, son olarak, "Ben hat-trick yaptım ama seyircinin coşkusu, desteği, atmosferi başka bir seviyeye çıkartması inanılmaz bir olaydı. Seyirci bizimle öyle bir bütünleşmişti ki sürekli hücumu düşünüyorduk. İtici bir güç dediğimiz nokta orasıydı. Biz ne olursa olsun o maçı kazanacağınız hissiyatı bizde vardı, bu seyirciye geçince birlikte hareket ettik ve skor da öyle oldu." dedi.
O sezon Manchester United ile oynadıkları ilk maç için konuşan Şanlı, "6-2'lik bir skor vardı ama bir anda skordan bir anda bağımsız yine oyuna ortak oyuna olmaya başladık. Gol attığımda da ben yine sus işareti yaptım. Oradan bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Hala hırsımız, mücadele gücümüz var." dedi.
3-0'lık rövanş için konuşan Tuncay Şanlı, "Çıkarken tamamen kazanma odaklıyız. Mücadele gücümüz, tabii ki bir önceki maçın da rövanşını almak adına böyle bir fırsat yakalamışken onu değerlendirmek istiyorduk. İnanılmaz bir coşku vardı. Gençmişiz Alex'e de bakınca." dedi.
RÖVEŞATA GOLÜ
Manchester United maçında attığı röveşata golü için konuşan 42 yaşındaki teknik adam, "Her zaman atabileceğiniz tarzda bir gol değil. Havadan gelen topta ıskalama imkanınız da var ama deniyorsunuz ama benden sekse Nobre de röveşataya yatmış hazır bekliyordu." ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibine karşı attığı kafa golünü anlatan Tuncay Şanlı, "Orta yaptı derler ya, Alex orta yapmaz, pas verirdi. Gole bakarsanız, Alex pas vermiştir." dedi.
3-0 kazanılan Manchester United maçında hat-trick yapan Şanlı, İngiliz ekibine attığı 3. gol için, "Burada artık biraz zeminin de yardımı oldu. Serhat da orada beni gördü. 90+2'da hala hücumdayız. Benim ve bizim adımıza özel bir maçtı. 20 yıl geçmiş, arada Manchester United ile karşılaştığımızda tekrar gündeme gelmesi hem Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmak futbol kariyerimde bir anı benim için." sözlerini sarf etti.
"İNANILMAZ BİR OLAYDI"
Tuncay Şanlı, son olarak, "Ben hat-trick yaptım ama seyircinin coşkusu, desteği, atmosferi başka bir seviyeye çıkartması inanılmaz bir olaydı. Seyirci bizimle öyle bir bütünleşmişti ki sürekli hücumu düşünüyorduk. İtici bir güç dediğimiz nokta orasıydı. Biz ne olursa olsun o maçı kazanacağınız hissiyatı bizde vardı, bu seyirciye geçince birlikte hareket ettik ve skor da öyle oldu." dedi.