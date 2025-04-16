Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 18:07 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 18:07

TRT Tabii Spor ücretli mi? 2025 TRT Tabii fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin dijital platformu Tabii, yeni yayın dönemine ücretli abonelik seçeneğiyle başlıyor. Tabii Premium üyelik zengin içerik ve yepyeni özellikler sunacak. Tabii Premium fiyatı da açıklandı. Peki, TRT Tabii ücretli mi? 2025 TRT Tabii fiyatları ne kadar? TRT dijital platform Tabii nasıl izlenir? TRT Tabii frenkans ayarları

TRT Tabii Spor ücretli mi? 2025 TRT Tabii fiyatları ne kadar?
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TRT'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına almasından sonra beklenen haber geldi; Türkiye'nin dijital platformu olarak tanıtılan Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar olacak ve Tabii Premium üyelik satın alanlar hangi içerikleri izleyecek?

UEFA kupa maçları tabii Premium'da

Türk takımlarının maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii'den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tabii Premium pakete sahip olanlar içerikleri reklamsız olarak izleyecek. Tabii Premium üyelik alanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecek. Ayrıca 30'dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.

Tabii Premium üyelik özellikleri
Reklamsız izleme
İndir ve izle
En yüksek kalitede izleme
24 saat geri alma
Tabii Premium fiyatı

Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar? Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii'nin Premium paketi kullanıma açılacak.

tabii Premium'a geçmek istemeyenler, TRT'nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.

TRT TABİİ NEDİR?

TRT'nin geliştirdiği yerli uluslararası dijital platform olan tabii kullanıcılarına; dizi, film, program, belgesel ve daha bir çok farklı alternatif sunuyor.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Platform, 7 Mayıs tarihinde Türkiye'de yayın hayatına başladı. Tabii, ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Kısa süre içerisinde tüm dünyada yayında olacak. Beş farklı dil seçeneği sunuyor.

Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar? Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii'nin Premium paketi kullanıma açılacak.

TABİİ TRT NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Tabii uygulamalarına yakında; akıllı tv, android tv ve apple tv platformlarından ulaşabilecek.

Yine bu cihazlardaki Roku ve YouTube gibi üçüncü parti uygulamaları aracılığıyla da takip ediliyor.

TRT TABİİ ÜYELİK ve İNDİRME

Yerli platform Tabii'ye üyelik işlemleri ''https://www.tabii.com/register'' adresindeki ''Ad Soyad, e-posta, şifre, cinsiyet, doğum tarihi'' alanları doldurularak gerçekleştiriliyor.

Tabii, Play Store ve App Store aracılığı ile indirilerek kullanılabiliyor.


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