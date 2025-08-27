TRT 1 Canlı İzle: TRT 1 Yayın Akışı ve Frekans Bilgileri

TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri, uydu ayarı nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini merak ediyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri ve TRT 1 canlı izleme ekranı...

TRT üç sezon boyunca ülkemizde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısı konumunda. Bazı durumlarda maçların şifresiz olarak izlenebilmesi adına güncelleme yapılması gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Digiturk SD Kanal 23

Digiturk HD Kanal 323

D-Smart SD Kanal 426

D-Smart HD Kanal 26

Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

Iptv Tivibu SD Kanal 22

Iptv Tivibu HD Kanal 9

Benfica-Fenerbahçe maçını internet üzerinden cep telefonu ya da tabletten izlemek isteyen kullanacılar TRT 1 canlı yayın izleme ekranı üzerinden ya da tabii platformu üzerinde yer alan link üzerinden mücadeleyi naklen ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Benfica - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Benfica, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Benfica - Fenerbahçe maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.