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Trevor Ariza ve Meyers Leonard, takas edildiler!

Oklahoma City Thunder'ın Trevor Ariza'yı, Miami Heat'e Meyers Leonard ve 2027 ikinci tur seçimi için takaslama üzerine anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın Trevor Ariza'yı, Miami Heat'e Meyers Leonard ve 2027 ikinci tur seçimi için takaslama üzerine anlaştığı bildirildi.

Leonard'ın takas vetosu hükmünden vazgeçmesi ve bunun için onay verdiğine dair imza atması gerektiği belirtildi.

The Oklahoman'dan Joe Mussatto'ya göre, takas tamamlandığında, Leonard'ın Thunder'ın geleceğinin bir parçası olması beklenmese de, ekibin son takas tarihine kadar kendisini herhangi bir anlaşmada kullanma ihtimali ile kadroda tutması bekleniyor.

Omzundan sakatlanarak sezonu kapatmış olan 29 yaşındaki Leonard, kısa süre önce bir Twitch canlı yayını sırasında Yahudi karşıtı ırkçı bir hakarette bulunmasından ötürü, lig tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırılmış ve Heat ekibinden uzaklaştırılmıştı.

35 yaşındaki Ariza ise, geçtiğimiz ölü sezonda Thunder ile anlaştıktan sonra bu sezon hiç forma giymemişti. Önceki sezon Portland Trail Blazers'da 21 maç oynayan Ariza, 11.0 sayı, 4.8 ribaund, 2.0 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı

Kariyerinde böylece 11 kez takas edilen Ariza, NBA tarihinde en çok takas edilen oyuncu unvanını da kazanmış oldu.


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