Haber Tarihi: 04 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 16:47

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025

Futbol dünyasının en heyecanlı dönemlerinden biri olan transfer sezonu hızla sona eriyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer sezonunun son günlerinde büyük bir çaba sarf ediyor. Peki transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025
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Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer sezonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. Bu yaz transfer döneminde dikkat çeken transferleriyle birlikte, takımların hedeflerini ve yeni sezon beklentilerini yükseltti. Transfer döneminin ne zaman biteceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı. Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Yani, takımlar kadrolarına son takviyeleri yapmak için kısa bir süre kaldı.
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