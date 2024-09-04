Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer sezonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. Bu yaz transfer döneminde dikkat çeken transferleriyle birlikte, takımların hedeflerini ve yeni sezon beklentilerini yükseltti. Transfer döneminin ne zaman biteceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı. Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Yani, takımlar kadrolarına son takviyeleri yapmak için kısa bir süre kaldı.