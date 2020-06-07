Trabzonspor'un gözdesi Devler Ligi'ni istiyor

Devre arasındatransferi için ciddi görüşmeler yaptığı, hala gündemde. Bulgar basınına göre Bordo-Mavililer yaz döneminde bu işi bitirebilir.27 yaşındaki orta sahanınformasını giymeyi çok istediği belirtilirken, en büyük hayalinin de Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak olduğu vurgulandı.Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Bulgar futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol atarken, 3 asist yaptı.Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv ile mukavelesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.