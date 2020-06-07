Trabzonspor'un gözdesi Devler Ligi'ni istiyor

Devre arasında Trabzonspor'un transferi için ciddi görüşmeler yaptığı Todor Nedelev, hala gündemde. Bulgar basınına göre Bordo-Mavililer yaz döneminde bu işi bitirebilir.
27 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor formasını giymeyi çok istediği belirtilirken, en büyük hayalinin de Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak olduğu vurgulandı.
Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Bulgar futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol atarken, 3 asist yaptı.
Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv ile mukavelesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.
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27 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor formasını giymeyi çok istediği belirtilirken, en büyük hayalinin de Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak olduğu vurgulandı.
Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Bulgar futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol atarken, 3 asist yaptı.
Nedelev'in kulübü Botev Plovdiv ile mukavelesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın