Trabzonspor'un 14 puanlık hakem kabusu!

8-BEŞİKTAŞ, FIRAT AYDINUS (2-2)





Süper Lig'de bu sezon hemen her takım hakem hatalarından muzdarip olurken, birçok teknik adam da bu duruma tepki gösteriyor. Ancak hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında ise Trabzonspor yer alıyor.En son oynanan Galatasaray sınavı da dahil olmak üzere Trabzonspor'un bu sezon maruz kaldığı hakem hatalarının ilk sırasında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kartlar yer alıyor.Bordo mavililerin tam 11 puanı hatalı hakem kararlarıyla heba oldu. İşte Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları:Bu maçta Tanju Kayhan'ın 80. dakikada N'Doye'un kasığına ve karnına doğru ayağının tabanıyla yaptığı sert faul, hakem Göçek tarafından sarı kartla geçiştirildi. Yine Rodallega'nın ceza sahası içerisinde Kosanovic tarafından yere düşürüldüğü pozisyonda net penaltı es geçildi. Hakem yorumcularının "Penaltı" dediği Novak'ın düşürülmesini görmedi ve ikinci penaltıyı da vermedi.Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir'e attığı sert tekme sarı kart olarak değerlendirildi. Trabzonsporlular uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu. Alper'in faulü sonrasında auta çıkan topuna Ali Palabıyık korner verdi ve sonrasında Trabzonspor kornerden gol yedi.Trabzonspor bu maçta üç penaltı bekledi. 31. dakikada Burak, kaleci Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Bu pozisyonda Trabzonsporlular penaltı beklerken, hakem Halis Özkahya devam ettirdi. 60'ta yine Burak, ceza sahasında Ekong ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yine penaltı yok. 64'te Pereira'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Bursasporlu oyuncu ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti ancak hakem pozisyonda bir kez daha penaltı kararı vermedi.Hakem Kalkavan, her iki takım için de tartışmalı pozisyonlara imza attı. Skubic'in ceza alanında topa elle müdahale ettiği pozisyonu devam ettiren ama yardımcısının uyarısı ve ısrarı ile penaltıyı veren Kalkavan, özellikle son dakika tartışmalı bir faul pozisyonu sonrası Hubocan'a gösterdiği kart ve devamındaki golle maçın gidişatına etki yaptı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da Burak, ceza sahasında düşürüldüğü bir pozisyonda penaltı beklemişti. Burak'ın attığı gole de Konyaspor ofsayt itirazında bulundu.Denayer'in Mustafa'ya yaptığı sert faul kartsız geçiştirildi. Hakem her iki takım aleyhine de tartışmalı kararlar verdiği için bu pozisyonun üzerinde durulmadı.Castillo'nun kafasına bir tekme darbesi geldi ancak hakem pozisyonun, mücadele içerisinde gerçekleştiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermedi.Sosa'ya gösterilen kartların çok ağır olduğu hakem yorumcuları tarafından değerlendirildi. Burak, önüne atılan bir topa kendi ceza sahasından hareketlenmesine rağmen hakem ofsayt kararı vererek pozisyonu engelledi.En tartışmalı hakem hatalarının yaşandığı maçlarından birisi de Beşiktaş ile oynandı. Talisca'nın orta sahada Kucka'ya yaptığı sert müdahaleye hakem Fırat Aydınus, kart dahi göstermedi. Pepe ceza sahasına doğru giden bir topu eliyle kesti ancak hakem karta gerek görmedi. Yıllardır hakemlerden canı yanan Trabzonspor'un bu sezon da yanlış kararlardan dolayı 11 puanı gitmiş oldu.Trabzonspor'u infial noktasına getiren ve "katedildik" açıklamasını yaptıran maçlardan en kritiği Galatasaray maçı oldu. Trabzonspor camiası, Galatasaray maçında Onyekuru'ya verilen penaltının hatalı olduğunu, Diagne'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesini, Nagatomo'ya "küfürden" dolayı kırmızı kart gösterilmesini, Marcao'nun Ekuban'a yaptığı hareketin penaltı olması gerektiğini savundu.