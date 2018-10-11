Trabzonspor'dan 228 milyon liralık ödeme

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, görevde bulundukları 6 aylık süre içinde 228 milyon 346 bin liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.Doğan, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulübün ekonomik sorunlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Ödemelerin nerelere, ne kadar yapıldığıyla ilgili bilgiler de aktaran Doğanifadelerini kullandı.