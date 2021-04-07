Trabzonspor'da puan kayıpları arttı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 17 maçta 9 puan kaybeden bordo-mavililer, son 7 maçta 12 puan yitirerek zirve yarışında geriye düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da puan kayıpları arttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 12:50
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un son haftalarda puan kayıpları arttı.

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.

7 hafta 9 puan alabildi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 7 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra bu başarılı periyodu aradı.

Ligin 19. ile 25. haftaları arasında yakaladığı seri ile 7 maçta 21 puan toplayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 haftada ise 9 puan elde edebildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.